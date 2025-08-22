Filha de Flávia Alessandra fala sobre problemas com bulimia: 'Hoje, não me culpo'

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, falou sobre seus problemas com bulimia no início de sua juventude. Segundo a cineasta, sua mãe notou que havia algo errado, mas não sabia o que.

Ela também disse que a situação piorou quando ela entrou em um relacionamento tóxico.

"Ele [ex-namorado] comprava tudo o que eu gostava e dizia para eu comer bastante, porque assim engordaria e ninguém mais ia querer ficar comigo", disse entrevista ao site Mina.