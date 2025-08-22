Cariúcha é flagrada aos beijos com filho de Gugu

Cariúcha, de 41 anos, está com um novo romance: ela foi flagrada trocando carinhos com João Augusto Liberato, filho do apresentador Gugu, de 23 anos, em uma postagem feita nas redes sociais nesta sexta-feira, 22.

O momento ocorreu durante a "Festa do João", evento do filho de Faustão, João Silva, que contou com a presença de outras celebridades como Beatriz Reis. No vídeo, compartilhado por Lucas Guimarães, João Augusto aparece beijando Cariúcha e os dois se abraçam.

Cariúcha atualmente apresenta o Fofocalizando, programa do SBT. O filho de Gugu também escolheu a carreira de comunicador, e relembrou recentemente a morte do pai, que ocorreu em 2019.