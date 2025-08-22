Caçula de Faustão vai a festa com ex-bailarina, 19 anos mais velha: 'Posso ser presa'

Rodrigo Silva, filho mais novo de Faustão, de 17 anos, se tornou um dos nomes mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira, 22, após chegar à festa de seu irmão, João Silva, acompanhado de Daia de Paula, de 36 anos.

Ela é ex-bailarina e ex-assistente de palco de Faustão. Entrou no balé do apresentador em 2016, e, em 2019, se tornou "repórter da galera", para em seguida se tornar assistente de palco. Daia trabalhou com o comunicador na Globo e na Band.

"Daqui a pouco eu posso estar sendo presa e o Felca vai bater na minha porta. Olha, eu vou falar... Vocês aqui da internet, gente... Eu nunca fui tão ameaçada, xingada, humilhada. Que loucura, como as pessoas gostam de julgar a gente", disse. Ela citou o influenciador que nas últimas semanas fez um vídeo viral sobre a exploração das imagens de menores de idades nas redes sociais.