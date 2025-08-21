Wagner Moura será homenageado por festival de cinema na Suíça

O ator Wagner Moura será homenageado com o prêmio Golden Eye no Festival de Cinema de Zurique, na Suíça. A notícia foi divulgada nesta quarta-feira, 20, pela organização do evento, que ocorrerá entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro.

É a primeira vez que a honraria, que celebra a carreira de atores, diretores e produtores do mundo do cinema, será entregue a um artista sul-americano. Além da premiação, Moura também participará de uma sessão especial de O Agente Secreto e será entrevistado em um painel sobre sua carreira e seu processo criativo.

Em julho, o ator brasileiro venceu como Melhor Ator em Cannes por seu papel no novo filme de Kleber Mendonça Filho. "Em O Agente Secreto, Wagner Moura conduz a história com uma presença eletrizante", afirmou o diretor artístico do festival, Christian Jungen.