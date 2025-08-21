Sydney Sweeney comenta polêmico sabonete feito com água de seu próprio banho

"Mas, todas elas adoraram a ideia da água de banho de Jacob Elordi", disse a atriz, se referindo a uma cena do filme Saltburn. No longa, o personagem de Elordi se masturba em uma banheira. Após finalizar o banho, outro personagem - interpretado por Barry Keoghan - entra no local e lambe o líquido.

A sequência se tornou viral nas redes sociais e inspirou uma série de produtos que remetiam a cena. Entre eles, uma vela aromática inspirada no cheiro de Elordi. O produto, no entanto, não era oficial e não contou com a participação do ator. "O aroma é inspirado em Jacob Elordi e no que imaginamos ser sua fragrância", afirma a descrição da vela.

As polêmicas de Sydney Sweeney

Essa, no entanto, está longe de ser a primeira polêmica que a artista se envolve nos últimos meses. Em julho, a atriz estrelou uma campanha publicitária acusada de ser eugenista. O moto da peça publicitária, feita para a marca de jeans American Eagle, fazia um trocadilho as palavras "jeans" e "genes".

"Genes são passados de pais para filhos, muitas vezes determinando características como cor do cabelo, personalidade e até cor dos olhos. Meus jeans são azuis", disse a atriz em um vídeo comercial. Ao ser perguntada sobre a polêmica, Sydney também se recusou a responder sobre o assunto.