Seann William Scott, astro de 'American Pie', choca ao revelar quanto ganha

Seann William Scott, ator conhecido por seu trabalho na franquia American Pie, abriu suas contas durante o processo de divórcio de Olivia Korenberg, design de interiores com quem tem uma filha. O TMZ teve acesso aos documentos oficiais que mostram que ele ganha US$ 110 mil mensais (R$ 604 mil), além de US$ 45 mil (R$ 246 mil) de direitos autorais e US$ 31 mil (R$ 170 mil) em juros e dividendos.

Na cotação atual, isso daria cerca de R$ 1 milhão por mês.

O ator de 48 anos, que já revelou que ganhou apenas US$ 8 mil pelo primeiro filme da franquia American Pie, o que ele considerava bastante dinheiro, também listou suas despesas mensais. A declaração de gastos e salário faz parte do documento do divórcio.