Seann William Scott, astro de 'American Pie', choca ao revelar quanto ganha

São Paulo

Seann William Scott, ator conhecido por seu trabalho na franquia American Pie, abriu suas contas durante o processo de divórcio de Olivia Korenberg, design de interiores com quem tem uma filha. O TMZ teve acesso aos documentos oficiais que mostram que ele ganha US$ 110 mil mensais (R$ 604 mil), além de US$ 45 mil (R$ 246 mil) de direitos autorais e US$ 31 mil (R$ 170 mil) em juros e dividendos.

Na cotação atual, isso daria cerca de R$ 1 milhão por mês.

O ator de 48 anos, que já revelou que ganhou apenas US$ 8 mil pelo primeiro filme da franquia American Pie, o que ele considerava bastante dinheiro, também listou suas despesas mensais. A declaração de gastos e salário faz parte do documento do divórcio.

Ele avaliou seus gastos em aproximadamente US$ 60 mil (R$ 328 mil), sendo deles US$ 15 mil (R$ 82 mil) em impostos de propriedades, US$ 5 mil (R$ 27,3 mil) em reparos, US$ 2,5 mil (R$ 13,6 mil) em mercado e US$ 1,5 mil (R$ 8,2 mil) em roupas.

Ele tem US$ 18,7 milhões em propriedades, incluindo três casas em Los Angeles (EUA), além de cerca de US$ 12,2 milhões em ações, US$ 158 mil em dinheiro, móveis no valor de US$ 171 mil e dois carros - um Mini Cooper no valor de US$ 30 mil e um Honda Passport SUV no valor de US$ 55 mil. Isso, sem contar obras de arte avaliadas em US$ 93 mil.

Além de atuar em American Pie, Seann William Scott integrou o elenco de Cara, Cadê Meu Carro, Premonição, Bem-vindo à Selva e Caindo na Estrada, entre outros.

