Projeto 'Antology' dos Beatles será relançado no streaming com inéditas; saiba detalhes

O perfil oficial dos Beatles confirmou, na manhã desta quinta-feira, 21, o relançamento do projeto Anthology [Antologia, em tradução livre], que contará com imagens inéditas dos membros do grupo, a reedição do livro lançado anteriormente e a ampliação da coletânea musical dos anos 90.

Segundo a revista americana Variety, a reedição do livro será lançada em 14 de outubro. Já a coletânea musical chegará ao mercado em 21 de novembro em vinil, CD, download digital e streaming. E o documentário, dividido em nove capítulos, será disponibilizado no streaming Disney+ em 26 de novembro.

O que é o projeto 'Anthology'?