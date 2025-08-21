A inusitada entrevista de Raul Seixas a Gloria Maria após ter seu carro atingido por onda

Na ocasião, Glória Maria cobria os efeitos de uma forte ressaca no bairro do Leblon, na zona sul do Rio. Durante a gravação, a então repórter da TV Globo se deparou com Raul Seixas, que estava visivelmente impactado após ter o carro atingido pelas ondas do mar.

Segundo o próprio músico, ele vinha da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, quando foi surpreendido pela força da água: "fui atropelado por uma onda", disse Raul, com seu característico tom sarcástico. O veículo foi arrastado e bastante danificado.

Em frente às câmeras, ele associou o episódio a uma "profecia" e fez uma crítica ao crescimento desordenado das cidades sobre áreas naturais. O cantor ainda disse que o problema não era a natureza, mas sim o homem.

"A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, de botar edifício, tá entendendo? Eu sei que dancei com vidro aí, com tudo, mas tudo bem. A natureza tá certa".

Raul: 36 anos de saudade

Em 2025, Raul completaria 80 anos, um marco que ressalta ainda mais a longevidade de seu legado no rock nacional. O túmulo de Raul Seixas está localizado no Jardim da Saudade, cemitério de Salvador, na Bahia, onde o músico nasceu e cresceu.