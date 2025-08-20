Maria Bethânia anuncia últimos ingressos para a turnê de 60 anos de carreira

Maria Bethânia anunciou nesta quarta-feira, 20, os últimos ingressos disponíveis para a sua turnê de 60 anos de carreira, que passará pelo Rio de Janeiro em setembro, São Paulo em outubro e Salvador em novembro. A cantora adicionou datas extras após ter diversos shows esgotados.

No total, serão 16 shows nas três capitais: seis no Rio de Janeiro, oito em São Paulo e dois em Salvador.

Ainda há ingressos para as apresentações dos dias 20 e 21 de setembro no Rio de Janeiro, 25 e 26 de outubro em São Paulo e para o dia 16 de novembro em Salvador.