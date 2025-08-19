Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi'

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais nessa segunda-feira, 18, para comunicar a morte de seu irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que tinha 36 anos. Em uma publicação comovente, Sheron compartilhou os instantes finais ao lado do irmão, revelando a dor da despedida e o carinho que sempre uniu a família.

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família. No desabafo, a atriz destacou a força necessária para enfrentar o momento: "No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta… eu tava ali, firme, segurando a tua mão", escreveu ela.

Além de Sheron, Draiton também era irmão de Drayson e Schena Menezzes. Em seu relato, Sheron relembrou a conexão profunda com o irmão e agradeceu o tempo que tiveram juntos. "Um pedaço de mim foi arrancado, se foi… um pedaço de nós", afirmou, prometendo seguir cuidando da mãe, que também foi mencionada em sua homenagem.