Filho de Renato Russo notifica Zema por uso de música e governador reage com vídeo do cantor

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se envolveu em uma polêmica com os herdeiros da banda Legião Urbana após utilizar a música Que País é Este durante o lançamento de sua pré-candidatura à Presidência da República. A obra, composta por Renato Russo e um dos maiores sucessos do grupo, foi tocada no evento e divulgada também nas redes sociais de Zema, o que motivou uma notificação extrajudicial contra o partido.

A notificação foi enviada por Giuliano Manfredini, filho de Renato Russo e responsável pelo espólio da banda. Ele acusa o uso não autorizado da música em uma postagem no Instagram oficial do governador, destacando que não houve solicitação prévia para a utilização da obra em ambiente político-partidário, segundo o jornal O Globo.

Endereçada à sede do partido Novo em Minas Gerais, a notificação exige que Zema e o partido se abstenham de utilizar a música Que País é Este em quaisquer futuras publicações ou eventos, tanto no Instagram quanto em outras plataformas.