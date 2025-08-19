Djavan anuncia seu 26º disco de inéditas e turnê de 50 anos de carreira

Djavan está em estúdio finalizando o seu novo álbum. Improviso será o 26º disco de inéditas do cantor alagoano, com 12 músicas. De acordo com a equipe do artista, o novo trabalho chega em todas as plataformas digitais ainda neste ano, no dia 13 de novembro.

Além do disco de inéditas, em novembro, Djavan também vai sair em turnê pelo Brasil para celebrar os 50 anos de carreira que ele completa em 2026. Seu primeiro álbum, A Voz, o Violão, a Música de Djavan, foi lançado em 1976.

O disco de inéditas mais recente de Djavan é D, lançado em 2022.