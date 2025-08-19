'Deixa o povo imaginar', diz Paola Carosella sobre boatos de romance com Henrique Fogaça

Durante participação no programa De Frente com Blogueirinha, exibido na noite dessa segunda-feira, 18, Paola Carosella abordou de forma bem-humorada um tema que há anos alimenta a curiosidade dos fãs: a possibilidade de um romance entre ela e o também chef Henrique Fogaça, seu colega de bancada no MasterChef Brasil.

A especulação sobre um possível envolvimento entre os dois não é recente. Nas redes sociais, seguidores criaram teorias e até apelidaram o casal fictício de "Farosella", nome que circula desde 2014, quando o programa culinário ganhou popularidade.

Questionada sobre os boatos, Paola respondeu: "Deixa o povo imaginar. Que coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos", disse. A chef destacou que, embora a parceria entre os dois fosse marcada por boa química diante das câmeras, o relacionamento sempre foi de amizade e respeito profissional.