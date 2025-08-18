'Vale Tudo': com leucemia, Afonso começa gravar nova fase do personagem

A vida de Afonso (Humberto Carrão) vai mudar mais uma vez. Para viver um paciente oncológico em Vale Tudo, o ator gravou no último sábado, 16, cena em que seu personagem decide cortar o cabelo como uma forma de enfrentar os efeitos colaterais da quimioterapia.

Na trama, Afonso vai ser diagnosticado com leucemia mieloide. As cenas estão previstas para irem ao ar no fim do mês.

A essa altura da novela, Afonso romperá com a mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), abrirá mão até da herança e reatará com Solange (Alice Wegmann), como informou o site Notícias da TV.