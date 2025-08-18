Quem é Luana Mandarino, novo affair de Cauã Reymond

Após meses evitando os holofotes, o ator Cauã Reymond e a modelo Luana Mandarino parecem ter deixado a fase de sigilo para trás. Apesar de ainda não assumirem publicamente o namoro, o casal tem aparecido cada vez mais junto.

Luana tem adotado uma postura mais natural em relação à exposição. Recentemente, ela apareceu em registros feitos na casa de Cauã, compartilhando momentos de lazer com crianças na piscina do ator e em foto no espelho de entrada da casa.

De reality polêmico ao novo estilo de vida