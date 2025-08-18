'Miscelânea' visita obra de Bernardo Guimarães nos seus 200 anos

Parte desse material foi encontrada em jornais mineiros, outros em acervos do Rio de Janeiro e de Goiás, onde o autor trabalhou como juiz. A obra foi lançada na quarta-feira, 13, durante o evento da Semana Bernardo Guimarães, em Ouro Preto, Minas Gerais.

O caso de A Escrava Isaura chama atenção por não constar nos registros tradicionais da história da literatura brasileira. Como era comum no século 19, romances estreavam em formato seriado nos jornais, ocupando a parte inferior da primeira página e, às vezes, também a terceira. Em setembro de 1874, O Globo publicou três capítulos do romance, mas interrompeu a série a partir de 6 de setembro daquele ano, sem dar explicações.

Campanha. O espaço passou a ser ocupado, em 26 de setembro, por A Mão e a Luva, de Machado de Assis, sem interrupções. A razão veio de fora: o jornal O Apóstolo, dirigido pelo monsenhor José Gonçalves Ferreira, iniciou uma campanha contra A Escrava Isaura.

A seleção dos textos para o novo livro levou em conta tanto a relevância temática quanto a diversidade de gêneros explorados por Guimarães, incluindo romances, poemas e reflexões publicadas originalmente na imprensa do século 19. "É interessante porque ele vai criticar autores, poetas de renome da época. Foi ousado, muito determinado a fazer uma crítica, como ele mesmo diz, científica. Por exemplo, ele tem coragem de criticar Gonçalves Dias", conta Francelina.

A curadoria do material buscou equilibrar o interesse de dois perfis de leitores: o público em geral, curioso pela obra do escritor; e o especializado, caso de estudantes de Letras, Jornalismo e pesquisadores.

Crítica. Entre os temas que tornam o autor atual, a organizadora destaca a crítica à escravidão, à dependência cultural do Brasil e a questões indígenas. "O romance da literatura brasileira, até a década de 1860, era basicamente urbano. Ele inaugura em 1866 um romance passado no interior do País. E cria, assim, uma tradição de narrativas que têm esse tipo de homem, um sertanista. A fala, o costume e a natureza dessa população começam a fazer parte do literário", afirma.