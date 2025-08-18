Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, internado em UTI

Leia o boletim médico de Verissimo desta segunda

"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias".

Problemas de saúde

O escritor apresentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, Verissimo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na ocasião, estava em sua casa, em Porto Alegre, e escrevia uma crônica a respeito dos Estados Unidos para o jornal O Globo.

Optou por terminá-la no dia seguinte, mas passou mal durante a madrugada e foi levado a um hospital, onde se constatou o problema de saúde. Àquela época, o autor vinha em recuperação de uma cirurgia na mandíbula em novembro de 2020, poucos meses antes.

O AVC afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor. Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados - como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua que se tornou fluente por conta da infância nos EUA.