Luis Fernando Verissimo segue em estado grave, internado em UTI

São Paulo

O escritor Luis Fernando Verissimo segue internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O boletim médico divulgado no final da manhã desta segunda-feira, 18, reafirma que ele esta na UTI e recebendo as medidas de suporte necessárias.

Segundo a família do escritor, que é um dos mais importantes cronistas brasileiros e foi colunista do Estadão, ele havia sido internado na semana passada e sua situação se agravou neste domingo, dia 17.

Luis Fernando Verissimo enfrenta um quadro de pneumonia. Ele tem 88 anos e foi internado na última semana, na capital dório Grande do Sul.

Leia o boletim médico de Verissimo desta segunda

"O Hospital Moinhos de Vento informa que o paciente Luis Fernando Verissimo permanece internado no Centro de Terapia Intensiva Adulto da instituição, em estado grave, recebendo todas as medidas de suporte necessárias".

Problemas de saúde

O escritor apresentou outros problemas de saúde nos últimos anos. Em janeiro de 2021, Verissimo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Na ocasião, estava em sua casa, em Porto Alegre, e escrevia uma crônica a respeito dos Estados Unidos para o jornal O Globo.

Optou por terminá-la no dia seguinte, mas passou mal durante a madrugada e foi levado a um hospital, onde se constatou o problema de saúde. Àquela época, o autor vinha em recuperação de uma cirurgia na mandíbula em novembro de 2020, poucos meses antes.

O AVC afetou uma parte cognitiva de seu cérebro, dificultando a ordenação de seus pensamentos, ainda que compreendesse o que se passava ao redor. Desde então, passou por uma recuperação lenta e gradual e também por alguns fatos inusitados - como a sua maior facilidade para se comunicar em inglês, língua que se tornou fluente por conta da infância nos EUA.

Carreira

Filho do escritor Érico Verissimo, seguiu os passos do pai na literatura e se tornou conhecido por seus textos em formato de crônicas, contos e poemas. Na década de 1980, além de seu personagem mais famoso, O Analista de Bagé, publicou também Sexo na Cabeça, A Mesa Voadora, O Jardim do Diabo e Orgias; nos anos 1990, O Santinho, A Eterna Privação do Zagueiro Absoluto, Gula - O Clube dos Anjos e Histórias Brasileiras de Verão; na década de 2000, A Décima Segunda Noite, Banquete Com Os Deuses, Comédias Para Se Ler Na Escola e Os Espiões; e também obras mais recentes, como Diálogos Impossíveis e Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos.

Luis Fernando Verissimo no 'Estadão'

Em 1988, Luis Fernando Verissimo começou seus trabalhos como colaborador do Estadão. Até janeiro de 2021, quando sofreu o AVC, o escritor também foi colunista do jornal.

