Faustão recebe alta da UTI; boletim médico atualiza estado de saúde

No início do mês, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. No dia 9, Faustão foi extubado. Ele permanece internado no Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, desde o dia 21 de maio, quando foi admitido para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse.

No dia 13 de agosto, a jornalista Luciana Cardoso, mulher de Faustão, se pronunciou pela primeira vez sobre a internação e atualizou o estado de saúde do apresentador. Fausto Silva está internado desde maio e já passou por quatro cirurgias de transplante.

"Tudo indo bem. Obrigada, Deus", escreveu Luciana em uma postagem nos stories do Instagram. A jornalista também agradeceu as mensagens que recebeu de seguidores.

João Silva, filho do apresentador, havia sido o primeiro membro da família a comentar a hospitalização. "Meu pai é um cara muito forte, inspira todos os amigos e a família, e a gente vê que a palavra deste momento é resiliência. Agradecer a Deus por estar dando cada vez mais oportunidade do meu pai se recuperar", disse em um vídeo publicado no Instagram um dia após a confirmação da internação.

Quantas cirurgias de transplante Faustão fez

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos.