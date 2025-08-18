Fãs de Marisa Monte enfrentam fila virtual na pré-venda de ingressos para nova turnê

Os fãs de Marisa Monte estão tendo dificuldades para adquirir ingressos na pré-venda para a nova turnê da cantora, Phonica - Marisa Monte & Orquestra ao Vivo, que começou nesta segunda-feira, 18, ao meio-dia.

A fila virtual no site da Tickets For Fun, canal oficial de vendas, passa de uma hora e há várias reclamações registradas nas redes sociais.

A equipe do Estadão também tenta acessar o site desde o meio-dia desta segunda-feira, 18, mas às 13h30 ainda não tinha conseguido o acesso.