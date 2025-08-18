Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

No vídeo publicado, Raquel ainda pediu ao público que pare de questioná-la sobre o avô, o tio ou a avó, como forma de evitar possíveis processos. "Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos", afirmou.

A jovem também explicou que decidiu se posicionar para poupar a mãe, que já havia exposto o conflito no passado. "Como minha mãe já tomou muito a frente, eu resolvi ser quem fala, agora, dessa vez."

Conflito antigo entre irmãos

As tensões familiares não são recentes. A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior. Segundo Nanci, o afastamento começou há cerca de 10 ou 12 anos, quando ela passou a ser excluída das decisões e aparições relacionadas ao pai.

Em suas redes sociais, ela relatou um episódio em que havia sido chamada por Raul Gil para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. No entanto, ao chegar para a gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio. O conflito com o irmão também teria impedido Nanci de participar da homenagem ao pai no Domingão com Huck.

Nanci Gil afirmou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. "Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um", desabafou.