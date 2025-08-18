Catia Fonseca explica como é o seu contrato e elogia a Globo, 'solo sagrado da TV brasileira'

Catia Fonseca conversou ao vivo com Ana Maria Braga nesta segunda-feira, 18. Foi a primeira vez que as apresentadoras interagiram na Globo desde que Catia estreou no Dança dos Famosos 2025. O elenco do quadro provou a receita de pão de queijo da apresentadora, comemorando o dia do quitute.

Ana Maria Braga deu as boas-vindas à ex-apresentadora da Band, que devolveu elogiando o trabalho dela. "Ana Maria, é a primeira vez que eu como algo que é a sua receita. E eu vou te dizer que não é à toa que eu sou sua fã e o Brasil inteiro, o mundo inteiro é seu fã", elogiou Cátia - que também avaliou a receita do pão de queijo. "Ô pão de queijo gostoso. Ele é cascudinho por fora, e bem macio por dentro", disse a ex-apresentadora do Melhor da Tarde, na Band.

O Dia do Pão de Queijo foi instituído em 2007. Ana Maria Braga foi a responsável por criar a data, celebrada sempre em 18 de agosto. Isso porque essa foi a data em que ela criou um concurso para eleger o melhor pão de queijo do Brasil no Mais Você.