Atriz de 'Game of Thrones' disse que sentiu ânsia de vômito ao beijar ator em cena

Embora a parceria entre eles seja antiga, a transição de irmãos fictícios para casal em cena não foi nada natural. A própria Sophie Turner, que também atua como produtora do longa, foi quem sugeriu o nome de Kit Harington para o papel masculino. Segundo ela, o roteiro era promissor demais para ser recusado, mesmo com o constrangimento envolvido.

"Enviei o roteiro para o Kit, e ele respondeu dizendo: 'Isso vai ser muito estranho, Soph'. Eu não entendi na hora, até começar a ler o roteiro: beijo, beijo, sexo, beijo ", relembrou Turner durante a entrevista. "Aí pensei: 'Ah, droga, esse é o meu irmão'", brincou, em referência à relação que seus personagens tinham em Game of Thrones.

Apesar do estranhamento, os dois seguiram com o projeto e toparam o desafio profissional. No entanto, quando chegaram ao set, os efeitos da intimidade de anos ficaram evidentes. "Era a primeira cena de beijo, e nós dois começamos a ter ânsia de vômito", contou a atriz, entre risos e expressões de nojo.

Encontro polêmico em festa de celebridades

Durante a mesma entrevista, Sophie Turner compartilhou uma história curiosa que viveu anos atrás em uma festa pós-Comic-Con em San Diego (EUA). Segundo ela, um gesto inocente acabou se transformando em motivo de tensão entre um casal famoso.

Na ocasião, uma amiga de infância pediu que Sophie acenasse para um ator que admirava. A atriz concordou e fez apenas um cumprimento à distância. Mais tarde, no entanto, foi abordada pela noiva do artista. "Você pode parar de ficar flertando com o meu noivo?", teria questionado a celebridade, em tom de acusação. Sophie não revelou os nomes dos envolvidos, mas afirmou que o relacionamento acabou pouco tempo depois.