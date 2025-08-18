'A Mulher da Casa Abandonada': Como estão Rene e Margarida Bonetti?

O sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, de Chico Felitti, se tornou uma série da Amazon Prime Video com três episódios, que estreou na última sexta-feira, 15. Nele, acompanhamos a história de Margarida Bonetti, moradora de uma casa "abandonada" no bairro de Higienópolis, em São Paulo. Ela era investigada nos Estados Unidos por ter submetido uma empregada doméstica, Hilda Santos, a situação análoga à escravidão, e era foragida do país, onde morava com o marido Rene.

A série trouxe uma nova perspectiva para o caso de Margarida, com o depoimento da vítima que foi explorada, Hilda, e de Rene.

Onde eles estão?