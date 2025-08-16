Morre Perinho Albuquerque, produtor musical da Tropicália, aos 79 anos

O produtor musical Perinho Albuquerque morreu na noite de ontem, 15, aos 79 anos de idade. A informação foi confirmada por seu filho, Paulo Emílio, ao jornal Folha de S. Paulo neste sábado, 16.

Quem foi Perinho Albuquerque

Segundo informações disponíveis no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, Péricles de Albuquerque, seu nome de batismo, nasceu em 25 de abril de 1946 em Salvador, na Bahia. fez parte do grupo Carlito e Sua Orquestra nos anos 1960, e posteriormente tocou guitarra com Raul Seixas no grupo Raulzito e Seus Panteras.