Filho de Faustão atualiza estado de saúde do pai

O apresentador João Silva atualizou o estado de saúde do pai, Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, após sua chegada à festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine, na noite de ontem, 15, na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro,

João afirmou que o pai está bem e que a recuperação tem sido positiva, especialmente por não haver sinais de rejeição. Segundo ele, essa condição tem permitido um bom progresso no pós-operatório. "Ele está super bem, a parte de não ter rejeição faz um caminho muito legal de pós-cirúrgico. A recuperação está ótima", disse à imprensa no local.

O jovem apresentador lembrou que o pai passou por três transplantes nos últimos dois anos: de coração, em 2023, e de rim, duas vezes - o segundo deles mais recente. "Claro que é um processo muito complicado, a gente já vive isso tem dois anos", comentou.