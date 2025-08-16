Altas Horas de hoje traz Felca e Paolla Oliveira como convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 16, traz como convidados o influenciador Felca, a atriz Paolla Oliveira, o humorista Fabio Porchat, o jornalista Caco Barcellos e os cantores Gloria Groove e Xamã.

Felca recentemente chamou atenção ao publicar um vídeo denunciando a "adultização" infantil e outros casos de possíveis redes de pedofilia e outros abusos nas redes sociais. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano", diz, no programa.

Paolla Oliveira fala sobre sua personagem em Vale Tudo, Heleninha Roitman, Porchat comenta as gravações do seu programa Que História É Essa, Porchat?, e Barcellos fala sobre as quase duas décadas de Profissão Repórter.