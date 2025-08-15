Tom Cruise recusa homenagem a artistas do governo Trump, diz reportagem

Tom Cruise teria recusado um convite para integrar a primeira leva de homenageados do centro cultural Kennedy Center sob o comando do presidente Donald Trump, segundo informações publicadas pelo jornal americano The Washington Post. Fontes ligadas ao centro cultural afirmaram ao veículo que o ator alegou "conflitos de agenda" para não comparecer à cerimônia que acontecerá no dia 7 de setembro. Um representante de Cruise negou comentar o assunto ao Post.

Trump intensificou seu envolvimento com o Kennedy Center, uma das principais instituições culturais do país, e declarou ter participado ativamente da escolha dos homenageados de 2025: George Strait, KISS, Michael Crawford, Gloria Gaynor e Sylvester Stallone. Durante o anúncio oficial no Hall of Nations, o presidente declarou: "Eu diria que estive envolvido em cerca de 98%. Todos passaram por mim (...) Tínhamos alguns wokers antes. Agora temos grandes pessoas. É tudo muito diferente do que era", disse ele.

