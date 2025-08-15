Roberto Justus passa por cirurgia após se machucar no pickleball

O menisco é uma estrutura de cartilagem localizada no joelho. Cada joelho possui dois meniscos: o menisco medial (do lado de dentro do joelho) e o menisco lateral (do lado de fora). Eles funcionam como amortecedores naturais, absorvendo o impacto entre o fêmur (osso da coxa) e a tíbia (osso da perna).

Apesar da lesão, o clima em casa parecia leve. Enquanto gravava o companheiro, Ana Paula Siebert chegou a brincar com a situação afirmando ainda que o marido usa as muletas nos interruptores para acender e apagar as luzes da casa.

O que é pickleball

Misturando características do tênis, badminton e tênis de mesa, o pickleball pode ser jogado em duplas ou individualmente em uma quadra menor do que a tradicional de tênis. Os jogadores usam uma raquete e uma bola plástica perfurada.

O esporte tem ganhado destaque entre celebridades como Gisele Bündchen, George Clooney, Leonardo DiCaprio, Bill Gates, Selena Gomez, Cindy Crawford, Jamie Foxx e Reese Witherspoon.