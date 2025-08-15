Novo 'Todo Mundo em Pânico' contará com retorno de Anna Faris, Regina Hall e os irmãos Wayans

O novo filme da franquia Todo Mundo em Pânico contará com o retorno das atrizes Anna Faris e Regina Hall, que interpretaram Cindy e Brenda na quadrilogia original. A notícia foi divulgada pela Paramount e a Miramax nesta sexta-feira, 15.

O sexto longa da série servirá como uma espécie de reboot da saga e está sendo escrito pelos irmãos Wayans - Keenen, Shawn e Marlon -, com os últimos dois retornando aos seus papéis originais. A direção fica por conta do cineasta Michael Tiddes, colaborador frequente de Marlon.

"Mal podemos esperar para trazer Brenda e Cindy de volta à vida e nos reunirmos com nossos grandes amigos Keenen, Shawn e Marlon - três homens por quem literalmente morreríamos (no caso de Brenda, de novo)", afirmaram as atrizes em um comunicado divulgado para a imprensa. "O quarteto fabuloso está de volta", escreveu Marlon em uma postagem no seu Instagram.