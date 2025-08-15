Festival de Cinema de Gramado começa com filme premiado em Berlim e Kikito para Rodrigo Santoro

O Festival de Cinema de Gramado, um dos principais encontros de cinéfilos e profissionais do audiovisual, abre nesta sexta-feira, 15, oficialmente, sua 53ª edição. Até 23 de agosto, serão exibidos mais de 70 filmes, incluindo O Último Azul, com Rodrigo Santoro, que será homenageado nesta noite. Ele receberá o Kikito de Cristal por seus mais de 30 anos de carreira. Também serão homenageadas Marcélia Cartaxo, que recebe o Troféu Oscarito, dedicado a grandes atores e atrizes nacionais, e Mariza Leão, com o Troféu Eduardo Abelin, por suas contribuições à direção e à produção na cinematografia brasileira.

O tapete vermelho será às 17h. Na sequência, às 18h, haverá a cerimônia de abertura e de premiação e a estreia nacional de O Último Azul. O filme de Gabriel Mascaro estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo, que chega aos cinemas no dia 28, teve sua estreia mundial no Festival de Berlim, em fevereiro, onde foi aplaudido pela crítica e pelo público e ganhou três prêmios: o Grande Prêmio do Júri, o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido a filmes que abordam questões espirituais e sociais, e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, oferecido por leitores do jornal alemão.

A história se passa na Amazônia, em um futuro próximo, onde um governo transfere idosos para uma colônia habitacional destinada a seus últimos anos de vida. No entanto, Tereza (Denise Weinberg), de 77 anos, decide embarcar em uma jornada pessoal antes de aceitar seu destino imposto. Com um olhar sensível e poético, Mascaro constrói uma narrativa que mistura aventura, amadurecimento e resistência.