'Beleza Fatal', sucesso da HBO Max, pode ganhar continuação, diz criador

A novela "Beleza Fatal" pode ganhar uma nova temporada na HBO Max. Quem revelou isso foi a próprio autor do folhetim, o escritor Raphael Montes, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda ontem.

Na conversa, o artista também falou sobre a série "Dias Perfeitos", nova produção do GloboPlay baseada em um dos seus livros.

"Beleza Fatal" fez grande sucesso em 2025, se encerrando após 40 capítulos. Os fãs, no entanto, pedem por uma continuação. "Sempre me perguntam se vai ter uma continuação. A HBO me ligou três vezes e eu disse não. Na última, eu falei talvez", afirmou o artista. "Então vamos ver. Do ódio para o amor é um pulo, eu não gosto de fazer nada que seja ruim. Se tiver uma boa história, quem sabe", finalizou.