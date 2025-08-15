ABL elege Milton Hatoum para ocupar a cadeira número 6

O escritor Milton Hatoum, de 72 anos, foi eleito nesta quinta-feira, 14, o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O autor amazonense ocupa a cadeira n.º6, que pertenceu a Cícero Sandroni, morto em 17 de junho.

Hatoum recebeu 33 votos, contra um dado a Antônio Campos. Também concorriam Eduardo Baccarin-Costa, Cezar Augusto da Silva, Paulo Renato Ceratti e Angelos DArachosia.

Considerado um dos grandes nomes vivos da literatura brasileira, Hatoum publicou nove livros de ficção. Além de autor de romances e contos, ele é também tradutor, professor e arquiteto - e foi colunista do Estadão entre 2008 e 2022.