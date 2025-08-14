'Wandinha': Netflix libera trailer inédito para a segunda parte da temporada

A Parte 2 da segunda temporada de 'Wandinha' ganhou um trailer nesta quinta-feira, 14, e revelou cenas inéditas para os quatro últimos episódios que estreiam em 3 de setembro. Os primeiros quatro episódios da temporada já estão disponíveis na Netflix desde 6 de agosto.

Desta vez, a série da personagem da Família Addams, interpretada por Jenna Ortega, encara um novo mistério no seu retorno à Escola Nunca Mais, nos oito episódios que marcam o retorno após três anos da primeira temporada.

A direção de Tim Burton, que também comandou a temporada anterior na produção da Netflix, envolve novos conflitos e a possibilidade de uma tragédia que envolve Enid Sinclair, personagem interpretada por Emma Myers que é companheira de Wandinha em suas aventuras.