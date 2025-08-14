Megadeth anuncia último álbum e turnê de despedida e pede para fãs não ficarem bravos

A banda de thrash metal Megadeth anunciou que vai encerrar as atividades em 2026. O grupo vai lançar seu último álbum de estúdio, ainda sem o nome divulgado, e fará uma turnê mundial de despedida para os fãs.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais e do site oficial do grupo, com um vídeo intitulado "O fim está próximo", com o mascote da banda, Vic Rattlehead, "alter ego" do vocalista e guitarrista Dave Mustaine, falando com a voz modificada.

No site da banda, um recado emocionante de Mustaine explica a decisão: "Há tantos músicos que chegaram ao fim de suas carreiras, seja acidentalmente ou intencionalmente. A maioria deles não consegue sair no auge, e é aí que estou na minha vida agora. Viajei pelo mundo e conquistei milhões e milhões de fãs, e a parte mais difícil de tudo isso é dizer adeus a eles."