MASP irá exibir obras expostas na Biennale di Venezia

O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) irá expor, de 22 de agosto a 26 de outubro, a mostra Acervo em Transformação: Doações Recentes, que conta com 28 obras incorporadas ao acervo no contexto da 60ª Biennale di Venezia, que aconteceu no ano passado.

A exposição tem curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do MASP, Regina Teixeira de Barros, curadora do acervo do MASP, e Matheus de Andrade, assistente curatorial do museu.

A mostra reúne obras incorporadas ao acervo por meio de doações de artistas, galerias, pessoas físicas e doadores anônimos. Dentre as obras que serão expostas, 25 estiveram na mostra italiana e outras três são de artistas que integraram a Biennale com trabalhos parecidos.