Elizabeth Taylor emprestará nome a nova música de Taylor Swift. qual a ligação entre as duas?

Elizabeth Taylor venceu dois Oscars e colecionou papéis importantes no cinema. Atuou em filmes como Gata em Teto de Zinco Quente, De Repente, No Último Verão e Quem Tem Medo de Virginia Woolf?. Não é a primeira vez que a cantora faz referência à atriz em suas músicas - Elizabeth já apareceu em Ready For It?, do álbum Reputation, e Taylor apareceu como ela no clipe de Wildest Dreams, do álbum 1989.

Apesar das inúmeras conquistas e contribuições de Elizabeth para o cinema, foi o intenso interesse na vida pessoal o que acompanhou a trajetória da atriz. A artista foi casada oito vezes com sete homens. Os relacionamentos passaram a ser alvo de escrutínio quando ela se casou com o cantor Eddie Fisher, amigo do produtor Mike Todd, com quem Elizabeth também havia sido casada.

Um dos relacionamentos da atriz, com o ator Richard Burton, foi o responsável por popularizar o termo "paparazzi". Elizabeth se casou duas vezes com o artista e o caso chegou a receber condenação oficial no Vaticano por "vadiagem erótica".

A liberdade desempenhada pela atriz e pautas que ela levantou com os papéis que interpretou levaram Elizabeth Taylor a ser chamada de "feminista acidental". Para se ter uma ideia da importância da artista, ela foi a primeira atriz a receber um salário milionário por seu papel no filme Cleópatra e usou o dinheiro para investir em um império de perfumes e joias.

A inspiração de Elizabeth para Taylor deve ir além das joias que a cantora veste na capa de seu próximo disco. A cantora também vem desempenhando um papel importante para a indústria musical, mas, muitas vezes, o grande interesse se direciona aos relacionamentos da artista. Prova é que, quando uma música é lançada, o público e muitos fãs se desdobram para descobrir sobre quem Taylor escreveu a canção antes de analisar as letras e as melodias.

A cantora não confirmou se esse será mesmo o tom da música que leva o nome da atriz. Fato é que Taylor deve destrinchar sua vida como figura pública no novo álbum - o próprio título dá essa dica. The Life of a Showgirl soma 12 faixas e será lançado no dia 3 de outubro.