Briga entre filhas de Virginia e Zé Felipe agita hora do 'parabéns' do caçula e viraliza

O último mesversário de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, chamou atenção nas redes sociais. Durante o momento do Parabéns Pra Você, as filhas mais velhas do casal acabaram se envolvendo em uma pequena confusão. A influenciadora precisou intervir, e a babá ajudou a acalmar uma das meninas. A cena viralizou e divertiu os seguidores de Virginia.

A confusão começou quando Maria Alice, de 4 anos, interrompeu o Parabéns porque estava sem sua máscara da Mulher-Aranha. "Espera, gente", pediu a menina, e todos pararam de cantar para que ela colocasse a fantasia. Com a máscara ajustada, a comemoração de José Leonardo, que completou 11 meses, recomeçou.

O momento inusitado se repetiu quando Maria Alice tentou pegar a máscara de Homem-Aranha que Maria Flor, de 2 anos, estava usando. "Para, é minha!", gritou Maria Flor, e Virginia precisou separar as meninas. Zé Felipe riu da situação, enquanto Maria Flor foi até a babá, que a acalmou e recolocou a máscara.