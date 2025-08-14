Bela Gil se ofereceu para ser barriga de aluguel de Preta Gil

Conhecida popularmente como barriga de aluguel, o nome correto do procedimento no Brasil é barriga solidária. É um procedimento em que uma mulher cede seu útero para gestar um bebê para outra pessoa ou casal, geralmente um parente próximo. No Brasil, essa prática é permitida desde que siga as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Bela Gil também falou sobre tais regras. "Aqui você pode fazer a barriga de aluguel, mas a premissa é que você não receba por isso e a outra questão é que você possa fazer para pessoas que têm parentesco de até quarto grau e para casais homoafetivos. E tem outras situações também que já é permitido. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, mas aí cada um tem sua jornada e a vida tomou seu rumo e não rolou. Mas eu seria. Eu teria a filhinha ou o filhinho dela. Seria o forninho, né?"

Preta Gil teve apenas um filho, Francisco Gil, fruto de seu relacionamento com o ator Otávio Muller. O menino nasceu em 1995, quanto Preta tinha apenas 20 anos, e também foi pai jovem, com a mesma idade. Sol de Maria, neta de Preta Gil, tem 9 anos. Irmã mais nova de Preta Gil, Bela Gil tem 37 anos é mãe de Flor Gil, de 16 anos, e de Nino, de 9 anos, ambos frutos de seu casamento com João Paulo Demasi, conhecido como JP.