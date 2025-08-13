Quem é o pastor Eduardo Costa, visto de peruca e calcinha durante 'investigação'

Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana mostra o bispo Eduardo Costa caminhando próximo a um bar no bairro Setor Urias Magalhães, em Goiânia (GO), com uma peruca loira e calcinha azul. As imagens, gravadas por um celular, viralizaram rapidamente e geraram especulações sobre a identidade do homem e os motivos para o uso das roupas.

O registro foi enviado por uma seguidora e publicado pela página Goiânia Mil Graus. Após ser reconhecido, Eduardo Costa, que lidera uma congregação na região, tem cerca de 1,6 mil seguidores no Instagram e também atua como cantor, confirmou que é o homem das imagens.

Nesta terça-feira, 12, a polêmica ganhou mais um capítulo com a divulgação de outra gravação, feita na noite de 6 de agosto, quatro dias antes do primeiro flagrante. As imagens, captadas por câmeras de segurança, mostram Eduardo Costa com a mesma peruca loira e roupa íntima, desta vez na cor preta, andando por uma rua não identificada, próximo a um carro branco. Ao final do vídeo, ele entra no veículo pelo lado do motorista.