Qual é o maior arrependimento da carreira de Leonardo DiCaprio? Ator revela em entrevista

O ator Leonardo DiCaprio tem uma das carreiras mais prolíficas de Hollywood, tendo trabalhado com cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e James Cameron.
Há, no entanto, um único filme que o artista se arrepende de não ter participado - Boogie Nights: Prazer sem Limites, de Paul Thomas Anderson.
Em entrevista à revista norte-americana Esquire, o ator revelou que foi convidado pelo diretor para protagonizar o longa, mas acabou recusando.
"Foi um filme muito marcante para minha geração. Não consigo imaginar outra pessoa além do Mark [Wahlberg] nesse papel. Quando finalmente assisti ao filme, vi que era uma obra-prima", afirmou o ator.
O desejo de trabalhar com PTA, no entanto, foi realizado em Uma Batalha Após a Outra. No longa, que estreia no Brasil em 25 de setembro, DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson em sua luta para encontrar sua filha raptada.
