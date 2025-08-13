Qual é o maior arrependimento da carreira de Leonardo DiCaprio? Ator revela em entrevista

O ator Leonardo DiCaprio tem uma das carreiras mais prolíficas de Hollywood, tendo trabalhado com cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e James Cameron.

Há, no entanto, um único filme que o artista se arrepende de não ter participado - Boogie Nights: Prazer sem Limites, de Paul Thomas Anderson.

Em entrevista à revista norte-americana Esquire, o ator revelou que foi convidado pelo diretor para protagonizar o longa, mas acabou recusando.