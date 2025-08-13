Luva de Pedreiro é internado na Paraíba

O influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, foi internado na manhã desta terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, capital da Paraíba. Távila Gomes, namorada do influenciador e mãe de seu filho, usou as redes sociais para acalmar familiares, amigos e fãs.

"Oi, gente. Boa noite! Passando para deixar vocês tranquilos. Iran está internado, mas está bem, já fez exames e está tudo ok, logo, logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu.

Ela ainda agradeceu pelas mensagens de apoio: "em breve volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs. Deus tá cuidando e protegendo".