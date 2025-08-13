Hytalo Santos: Antonia Fontenelle comenta vídeo de Felca e diz que já tinha feito denúncia

Antonia Fontenelle revelou ter denunciado Hytalo Santos antes de vídeo de Felca sobre adultização viralizar. Durante o Na Lata com Antonia Fontenelle da última sexta-feira, 8, ela disse que o youtuber "fez a mesma coisa que eu venho fazendo há mais de um ano."

Ainda em 2024, Antonia Fontenelle fez um vídeo sobre a influência negativa de Hytalo em crianças e adolescentes: "É tão bizarro e absurdo... O canal dele é todo sexualizando crianças". O conteúdo foi retirado do ar após um processo movido pela equipe jurídica do influenciador. Ela voltou a falar sobre o vídeo na madrugada desta quarta-feira, 13.

Apesar de concordar com o conteúdo de Felca, que denuncia a adultização e exploração de menores de idade em redes sociais, Antonia reclamou: "O Felca senta, com seus cabelos, com seu jeito de falar. Versus a Antonia, que é mãe, que é avó, que entra gritando [...] Nunca é sobre o conteúdo, é sobre quem fala."