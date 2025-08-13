Filme de Sandra Kogut reconta as tensões da eleição de 2022

Essa capilaridade permitiu a Sandra registrar momentos diversos que marcaram o processo eleitoral e seus desdobramentos, incluindo as operações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas no dia da votação para o segundo turno e, claro, o 8 de Janeiro, quando um grupo invadiu e depredou os edifícios oficiais em torno da Praça dos Três Poderes, em Brasília.

"Era o primeiro domingo que eu estava em casa depois de muito tempo. Descansando, falando: 'Até que enfim um domingo tranquilo'. Mas o roteirista do Brasil não deixa ninguém descansar", brinca Sandra. Uma personagem a avisou do que estava acontecendo e, pouco depois, um fotógrafo que havia colaborado com o filme em Brasília decidiu se infiltrar na multidão, usando uma camisa verde e amarela.

Entre as cenas registradas no documentário, estão grupos de policiais cercados por muita gente. "Acho que somos os únicos que fizemos imagens de cinema daquilo ali (...). As imagens são muito impressionantes, e acho que elas têm um valor histórico."

A produção também infiltrou um fotógrafo em um acampamento em Brasília. "Ele foi pego e teve de engolir um cartão (de memória da câmera, com as imagens registradas)", conta a diretora, reforçando que o profissional está bem.

Em outro momento forte do documentário, a equipe é impedida de filmar em um colégio eleitoral do Rio, apesar de ter permissão oficial para tal - a área, nota Sandra, era dominada por milícias. "Eles foram intimidados, proibidos, ameaçados. Escolhi mostrar porque sempre que se cria uma zona cinzenta, onde o Estado não pode exercer plenamente o seu papel, se abre espaço para um poder paralelo", afirma.

Sandra conta que a equipe ficou "apavorada" com o acontecimento - uma sensação que se repetiu em outras ocasiões ao longo das gravações. "Houve muito medo ao fazer esse filme - porque era um momento de muito medo no País, no geral."