Diddy dobra valor de processo milionário contra homem que disse ter vídeo comprometedor

O rapper Sean Combs, conhecido como P. Diddy, dobrou o valor de indenização de um processo movido por Courtney Burgess, que afirmou ter gravações comprometedoras do cantor. Diddy alterou a queixa na segunda-feira, 11, e agora pede que Burgess lhe pague US$ 100 milhões (cerca de R$ 540,2 milhões, conforme a cotação atual) por "graves danos à reputação". As informações são do The Hollywood Reporter.

Além de Burgess, o advogado do homem, Ariel Mitchell, e a Nexstar, empresa responsável pela NewsNation, que transmitiu a entrevista em que Burgess mencionou as imagens, também são processados pelo rapper.

Em setembro e outubro, Burgess e Mitchell teriam mencionado gravações que mostravam o cantor abusando sexualmente de celebridades, incluindo menores de idade. Uma das imagens estáticas mostrada por eles exibia Justin Bieber beijando um homem não identificado, conforme a revista.