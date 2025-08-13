Correção: Hytalo Santos é banido do Instagram após denúncias do youtuber Felca

O Youtuber realizou um vídeo em sua conta compilando casos de utilização de menores de idade por influenciadores e alegou o abuso da imagem de crianças. Publicado na quinta-feira, 7, o vídeo já possui mais de 31 milhões de visualizações.

Nos 50 minutos de conteúdo, disponibilizado em seu canal do YouTube, ele também mostrou na prática como o algoritmo funciona para entregar esse tipo de conteúdo para pedófilos e entrevistou uma psicóloga especializada para falar sobre o perigo da exposição nas redes sociais para as crianças e adolescentes.

No vídeo, ele citou casos como o do influenciador paraibano Hytalo Santos, de 27 anos, conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida de luxo e exibir sua rotina ao lado de crianças e jovens que chama de "filhos". Entre eles, está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos e teve sua conta com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram suspensa.

Felca também citou outros casos em seu vídeo, como o do canal Bel Para Meninas, influenciadora mirim que entrou na mira do Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 por suposto comportamento abusivo da mãe em alguns vídeos, além da menor Caroliny Dreher, que segundo contou Felca tinha conteúdos íntimos vendidos pela própria mãe para uma rede de pedófilos no Telegram e outras plataformas.

"É um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado", reforçou Felca, que disse ainda assumir todas as consequências que as denúncias do vídeo dele pudessem causar. Assista ao vídeo completo abaixo.

Bel, hoje com 18 anos de idade, usou seu perfil no TikTok para rebater os comentários feitos por Felca. Ela tratou a polêmica ocorrida há alguns anos como uma "fake news", reforçou a ideia de que seus pais tinham boas intenções e que teriam atendido a um antigo desejo seu de aparecer na internet. Confira a resposta completa em vídeo aqui.