Catia Fonseca fala sobre 'Dança dos Famosos', críticas e nova fase

Catia Fonseca falou, na segunda-feira, 11, sobre suas experiências no Dança dos Famosos 2025, programa do Domingão com Huck do qual está participando. "É uma experiência desafiadora para mim em vários aspectos. Eu não sei o que pode acontecer amanhã e isso está me fazendo um bem danado", comentou durante uma live nas redes sociais.

"Entrei pensando: 'Vou fazer o meu melhor'. Não sou bailarina, não sou atriz, vou me jogar", disse. Ela, que ficou conhecida por apresentar o Melhor da Tarde, da Band, recebeu críticas por não "dançar bem".

"Sou uma mulher de 56 que quer se desafiar e se permite desafiar. Para mim está sendo a melhor fase. É sobre falar: 'Você está curtindo?'. Estou curtindo e é isso que está valendo", completou.