Taylor Swift anuncia 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio

Taylor Swift anunciou seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl. A cantora anunciou o álbum em seu site logo após o término de uma contagem regressiva, às 0h12 desta terça-feira, 12. Nenhuma data de lançamento foi anunciada, mas o site da artista informou que as edições em vinil do álbum serão lançadas antes de 13 de outubro. Os fãs há muito tempo teorizam que o 12º álbum de Swift chegaria em breve.

Na segunda-feira, 11, a Taylor Nation - braço oficial da equipe de marketing da superestrela pop - postou um slideshow no TikTok com 12 imagens junto da legenda: "Pensando em quando ela disse 'Até a próxima era...'".

The Life of a Showgirl sucede The Tortured Poets Department do ano passado, anunciado durante o Grammy de 2024 e lançado durante sua turnê recorde, que arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos e cinco continentes, se tornando a turnê de maior bilheteria de todos os tempos.