Quem é Hytalo Santos, alvo principal de Felca nas denúncias sobre adultização

Como Hytalo Santos fez sucesso?

Hytalo falou sobre sua história e carreira em uma entrevista em maio ao podcast PodCats. "Eu comecei fazendo de tudo. Sempre me virei nos 30. Vendia blusinha na escola, bijouterias, fazia faxina, já fui babá, professor de reforço. Lá no interior da Paraíba tem muito preconceito quanto a homem dançar. Aí eu comecei a dar aula de zumba na praça."

Foi durante essas aulas que ele conheceu Kamylinha, então com 12 anos. Hytalo Santos contou que a menina era fã dele e, por isso, começaram a gravar as danças juntos. "Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns 4, 5 fãs que me esperavam [depois das aulas], tudo do tamanho dela", relembrou no podcast.

As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso e Hytalo passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais.

Com o passar dos anos, ele criou uma casa apelidada de "mansão" e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.

O influenciador apelidou o grupo de "filhos", que eram jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferecia suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos.