Marido defende Hytalo Santos após denúncia de Felca e tem conta do Instagram desativada

"Eu tô aqui com você. A justiça da terra e a de Deus vai ser feita como sempre foi feita, e sua volta por cima vai ser tremenda, porque eu sei o Deus que servimos. Te amo. Você nos ensina a cada dia por onde passa. Ensina sua bondade. O que tem, quer que todos tenham. É feliz com a conquista do próximo. Quantas famílias hoje têm um teto ou uma mansão porque você deu sem olhar pra você?".

Na sequência, ele relembrou a infância do marido:

"Sua infância te machucou e nem por isso você fez igual. Você quis fazer diferente, e esse diferente incomoda os hipócritas e fariseus. Nem Jesus agradou a todos, imagina você, preto, gay, veio da periferia e mudou a realidade de muitos por onde passou? Eu entendo esses sem futuro que não têm a capacidade para vencer, botar a cara e ser alguém, terem inveja de você. Eu entendo tudo isso, e também entendo que Deus tá trabalhando na sua vida grandemente. Amanhã será o dia de cantar a vitória".

Poucas horas após a publicação, o perfil de Euro também foi retirado do ar.

Entenda o caso

Nos últimos meses, Hytalo Santos se envolveu em diversas polêmicas relacionadas ao conteúdo que publicava em seu Instagram. Na manhã de sexta-feira, 8, a conta do influenciador ficou indisponível, exibindo a mensagem: "Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando ou a página pode ter sido removida".