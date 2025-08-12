Madonna se pronuncia sobre Gaza e faz apelo emocionante ao papa: 'Não estou apontando o dedo'

A cantora Madonna pediu ao papa para viajar a Gaza e "levar sua luz às crianças antes que seja tarde demais". A superestrela publicou seu apelo ao pontífice nas redes sociais na segunda-feira, 11, dizendo que o aniversário de seu filho Rocco a motivou a fazer a postagem. Rocco completou 25 anos na segunda-feira.

Dirigindo-se ao papa Leão XIV, ela escreveu: "Santíssimo Padre. Por favor, vá a Gaza e leve sua luz às crianças antes que seja tarde demais. Como mãe, não posso suportar ver o sofrimento delas", ela escreveu.

"As crianças do mundo pertencem a todos. O senhor é o único de nós cuja entrada não pode ser negada", ela acrescentou. "Precisamos que as portas humanitárias sejam abertas completamente para salvar essas crianças inocentes. Não há mais tempo. Por favor, diga que irá. Com amor, Madonna."